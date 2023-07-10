Медина обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА после того, как стал игроком московского «Спартака».
«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России.
Но для меня настало время что-то поменять. Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период.
Ещё раз спасибо всем за поддержку!» — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.
Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
- 10 июля 2023
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