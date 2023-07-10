«Ахмат» объявил о переходе боснийского защитника Челиковича

«Ахмат» подписал защитника боснийской «Тузла Сити» Ясмина Челиковича. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Нашу команду пополнил центральный защитник из боснийского клуба «Тузла Сити» Ясмин Челикович.

Он перешёл в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона. В контракте предусмотрена опция, по которой грозненский клуб имеет приоритетное право заключить с футболистом полноценный контракт после завершения сезона.

Рост игрока 188 см. Вес 83 кг. Челикович выступал за все юношеские и молодёжные национальные команды Боснии и Герцеговины, был капитаном.

Желаем Ясмину хороших игр, удачи и побед!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/2023 на счету Челиковича 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 250 тысяч.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».