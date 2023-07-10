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Группа «Ленинград» выступит на стадионе в Казани перед матчем за Суперкубок России

Группа «Ленинград» выступит на «АК Барс Арене» в Казани перед началом матча за Суперкубок России.

«В ходе театрализованного шоу церемонии открытия, на котором будут представлены Казань и города участников матча, «Ленинград» исполнит одну из главных своих песен – «WWW», – сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, в матче за Суперкубок сыграют санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра пройдёт 15 июля в Казани. Начало встречи – в 17:00 мск.

ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна, – 6:5. Именно благодаря этому армейцы получили право сыграть за Суперкубок. «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом РПЛ, поэтому получил место в матче за трофей.

Ранее стало известно, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.