Салихова — о Медине: пусть этот троянский конь поёт под МакSим и ест борщ в Тарасовке
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
«Пусть этот троянский конь с Песчаной поёт под МакSим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки его нужно запереть в клубном музее на стадионе «Спартака» вместе с Кавазашвили», – приводит слова Салиховой Metaratings.
В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.
Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
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