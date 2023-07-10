Источник: ЦСКА предложил «Америке» около € 10 млн за Диего Вальдеса

Полузащитник мексиканской «Америки» Диего Вальдес может перейти в московский ЦСКА, сообщает Deportes 13.

Сообщается, что ЦСКА уже сделал предложение чилийскому игроку, который жаждет покинуть чемпионат Мексики и попробовать свои силы в Европе. Армейцы готовы заплатить за игрока около € 10 млн.

Это предложение было встречено положительно руководством мексиканского клуба во главе с бразильцем Андре Жардином, поскольку «Америка» также хочет, чтобы один из лучших игроков чемпионата Мексики уехал за границу, а не усилил «Монтеррей», главного конкурента в борьбе за чемпионство.

29-летний атакующий полузащитник ранее выступал за «Аудакс Итальяно» (2012–2016), «Монаркас Морелия» (2016–2018), «Сантос Лагуну» (2019–2021) и является игроком «Америки» с 2022 года. В активе Вальдеса также 25 матчей и один гол за сборную Чили.