Хесус Медина: рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне

Новобранец «Спартака» Хесус Медина, перешедший в стан красно-белых из ЦСКА, прокомментировал свой выбор.
«Спасибо за хороший приём. Привет болельщикам и всем, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход не назовёшь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Я знал, что здесь играли Барриос и Мельгарехо. Это российский гранд. Пообщался с агентом и принял решение сделать этот новый шаг в карьере.
Я могу играть на разных позициях. В том числе успешно действовал в разных ролях в прошлом сезоне. И вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Гильермо Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева.
Могу создавать остроту при «стандартах» и рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне, чаще бить из-за пределов штрафной.
Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов. И такой трансфер – это редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками», – сказал Медина в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
- 10 июля 2023
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