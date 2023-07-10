Гендиректор «Спартака» — о переходе Медины: это сделка, которая выгодна и нам, и ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Хесуса Медины из ЦСКА.

«Я думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» (выиграл-выиграл. — Прим. «Чемпионата»), которая полезна обоим клубам. Нам действительно Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, думаю, это была финансово успешная и выгодная сделка.

Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу. Мы рассчитываем, что его способности добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал Малышев в интервью клубной пресс-службе «Спартака».