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«Спартак» рассчитался с ЦСКА за трансфер Медины одним траншем

«Спартак» рассчитался с ЦСКА за трансфер Медины одним траншем
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ЦСКА получил от «Спартака» деньги за переход полузащитника Хесуса Медины одним траншем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, красно-белые не стали договариваться о нескольких выплатах и сразу перевели армейцам всю сумму за трансфер парагвайского хавбека.

В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19. Сумма трансфера, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составила € 6 млн.

Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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