Газизов: сотрудничество с Бердыевым — чудо для махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, комментируя назначение Курбана Бердыева главным тренером дагестанской команды, назвал счастьем работу с этим специалистом.

«Всё, что происходит, иногда можно назвать чудом или, не знаю, случайностью. Встреча и работа с такими людьми, как Гаджи Муслимович Гаджиев (президент клуба. — Прим. «Чемпионата») и Курбан Бекиевич Бердыев, — это назову счастьем. Я счастлив, что Курбан Бекиевич принял наше предложение, он сегодня является главным тренером команды, спасибо ему за это», — приводит слова Газизова клубная пресс-служба.

Бердыев находился без работы с апреля 2023 года после того, как покинул «Сочи». Недавно Гаджиев заявил, что Курбан Бекиевич будет в махачкалинском «Динамо» «столько, сколько ему захочется».