«Аль-Хиляль» готов заплатить за Бернарду Силву € 70 млн

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва по-прежнему интересен «Аль-Хилялю», сообщает CBS Sports.

По информации источника, саудовский клуб проинформировал руководство «горожан», что готов заплатить € 70 млн за 28-летнего футболиста.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 на счету португальца 52 матча за «горожан» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось о желании Силвы перейти в «ПСЖ».