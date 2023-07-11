«Барселона» продлила отпуск Клемана Лангле до 18 июля

Каталонская «Барселона» сообщила французскому защитнику Клеману Лангле, что он получил разрешение не начинать тренировки с командой до 18 июля, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По мнению журналиста, «Барселона» по-прежнему надеется, что Лангле уйдёт из команды этим летом.

Сезон-2022/2023 французский защитник Лангле провёл в аренде в «Тоттенхэме». За лондонский клуб он сыграл 35 матчей и забил один гол. «Шпоры» вели переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере игрока, но стороны, видимо, не сошлись в цене. Сине-гранатовые требовали за Лангле € 12 млн, лондонцы давали вдвое меньше.

В случае ухода Лангле этим летом «Барселона» может сэкономить более € 30 млн на зарплате игрока. Переход француза из «Севильи» в 2018 году обошёлся каталонцам в € 35,9 млн.