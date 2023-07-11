«Барселона» продлила отпуск Клемана Лангле до 18 июля

Каталонская «Барселона» сообщила французскому защитнику Клеману Лангле, что он получил разрешение не начинать тренировки с командой до 18 июля, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По мнению журналиста, «Барселона» по-прежнему надеется, что Лангле уйдёт из команды этим летом.
Сезон-2022/2023 французский защитник Лангле провёл в аренде в «Тоттенхэме». За лондонский клуб он сыграл 35 матчей и забил один гол. «Шпоры» вели переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере игрока, но стороны, видимо, не сошлись в цене. Сине-гранатовые требовали за Лангле € 12 млн, лондонцы давали вдвое меньше.
В случае ухода Лангле этим летом «Барселона» может сэкономить более € 30 млн на зарплате игрока. Переход француза из «Севильи» в 2018 году обошёлся каталонцам в € 35,9 млн.
- 11 июля 2023
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:09
-
00:04
- 10 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:06
-
22:56
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:18
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:30
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:30
-
19:24