Тоттенхэм провёл переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга»

«Тоттенхэм» успешно провёл первичные переговоры с «Вольфсбургом» по трансферу центрального защитника Микки ван де Вена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, финальное соглашение между клубами близко. Диалог представителей команд, который состоялся в понедельник, 10 июля, прошёл в позитивном русле. Все ключевые условия трансфера практически согласованы.
В сезоне-2022/2023 на счету ван де Вена 36 матчей за «Вольфбсург» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к ещё одному центральному защитнику, представляющему клуб Бундеслиги.
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