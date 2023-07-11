Испания и Норвегия вышли в полуфинал Евро U19, последний тур в группе B прошёл без голов

На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. В группе B были сыграны матчи 3-го тура.

Испания, досрочно оформившая билет в плей-офф, после двух подряд побед позволила себе сыграть вничью с Норвегией (0:0).

С тем же счётом завершился и параллельный матч, в котором Исландия поделила очки с главным аутсайдером квартета Грецией.

Испания финишировала на первом месте турнирной таблицы группы B с семью очками, Норвегия – вторая с пятью очками. Именно эти две команды вышли в плей-офф. Исландия заняла третье место (2 очка), замыкает таблицу Греция (1).

Матчи полуфинальной стадии состоятся 13 июля:

Португалия U19 – Норвегия U19;

Испания U19 – Италия U19.

Финальный матч запланирован на 16 июля.