Испания и Норвегия вышли в полуфинал Евро U19, последний тур в группе B прошёл без голов
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На Мальте проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. В группе B были сыграны матчи 3-го тура.
Испания, досрочно оформившая билет в плей-офф, после двух подряд побед позволила себе сыграть вничью с Норвегией (0:0).
С тем же счётом завершился и параллельный матч, в котором Исландия поделила очки с главным аутсайдером квартета Грецией.
Испания финишировала на первом месте турнирной таблицы группы B с семью очками, Норвегия – вторая с пятью очками. Именно эти две команды вышли в плей-офф. Исландия заняла третье место (2 очка), замыкает таблицу Греция (1).
Матчи полуфинальной стадии состоятся 13 июля:
Португалия U19 – Норвегия U19;
Испания U19 – Италия U19.
Финальный матч запланирован на 16 июля.
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