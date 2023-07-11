По итогам тестов Неймара в «ПСЖ» усомнились в скором возвращении форварда в строй

В понедельник, 11 июля, бразильский нападающий Неймар прибыл на базу «Пари Сен-Жермен» для прохождения медосмотра и проведения различных тестов. По итогам обследования в клубе засомневались в способности игрока быстро вернуться к тренировкам, сообщает L'Équipe.
Бразилец завершает реабилитацию в американском госпитале, восстанавливаясь после травмы голеностопа, из-за которой нападающий пропустил вторую часть прошлого сезона. Ранее сообщалось, что тренерский штаб «ПСЖ» рассчитывал на постепенное возвращение Неймара в течение июля.
Действующее контрактное соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
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