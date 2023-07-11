Александр Кокорин — в составе «Фиорентины» на первый сбор
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Российский нападающий Александр Кокорин внесён в состав итальянской «Фиорентины» на первый тренировочный сбор. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Первая команда «Фиорентины» начнёт подготовку к сезону-2023/2024 в «Виола Парк» в среду, 12 июля. Футболисты будут проводить по две ежедневные тренировки в первые дни.
В сезоне-2022/2023 Александр Кокорин на правах аренды выступал в кипрском «Арисе». В чемпионате Кипра он провёл 28 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее нападающий получил премию Ассоциации футболистов Кипра как лучший игрок сезона. «Арис» стал чемпионом страны. «Фиорентина», возглавляемая Винченцо Итальяно, стала финалистом Лиги конференций и заняла восьмое место в чемпионате Италии.
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