Гаджиев ответил, что позволило привлечь в махачкалинское «Динамо» Газизова и Бердыева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, что позволило привлечь в клуб Шамиля Газизова и Курбана Бердыева.

«Наши отношения, взаимопонимание. Это первое.

А второе – перспективы проекта. Это люди, которые заинтересованы в долговременном содружестве. И одному, и другому удавалось в течение длительного периода времени поднимать клубы. И в этом смысле, конечно же, у нас в Дагестане благоприятная почва. Я имею в виду не только климат, который позволяет играть в футбол круглый год. И даже не тот административный ресурс, который у нас сейчас есть в лице Сергея Алимовича Меликова, руководителя государственного масштаба, хорошо представляющего значение спорта, как и любой составляющей жизни общества, человека. Он в этом, мне кажется, очень глубоко разбирается. И не только поэтому у нас благоприятная почва. В Дагестане, мне кажется, человеческий ресурс хороший: мальчишки спортивные. Мы совсем недавно открыли школу «Динамо», и от желающих тренироваться в ней отбоя нет. Наша задача – довести количество занимающихся в клубной школе до нескольких тысяч, и чтобы это было по всей республике.

Вот на такой проект, собственно, в первую очередь сориентированы эти люди – Бердыев и Газизов. Понятно, что у каждого есть и личная заинтересованность тоже. Но она в нашем случае ни в коей мере не связана с финансами, с личной зарплатой. Иначе, конечно, мы бы не смогли пригласить Бердыева и Газизова», — приводит слова Гаджиева пресс-служба махачкалинского клуба.