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Бубнов: в матче с «Фенербахче» у «Зенита» проявились огромные проблемы с организацией игры

Бубнов: в матче с «Фенербахче» у «Зенита» проявились огромные проблемы с организацией игры
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче Кубка PARI Премьер «Зенит» — «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти).

«По характеру этот матч можно сравнить с игрой с «Црвеной Звездой». «Фенербахче» точно не слабее сербов, но подготовка у них была всего неделю. При этом по игре вообще «Зениту» не уступали: петербуржцы создали за матч всего два момента.

«Фенербахче» — мощная команда, которая уверенно контролирует мяч. И это ещё Джеко на поле не вышел! Что касается «Зенита», то Семак может быть доволен игрой в обороне, не считая разве что действий при стандартах. А вот в атаке вообще ничего не получалось. Особенно во втором тайме проявились огромные проблемы с организацией игры.

Конечно, сказывается отсутствие Вендела и Кузяева. Раньше у «Зенита» в средней линии были наигранные связки, теперь приходится искать их заново. Многие отмечают игру Дмитрия Васильева, но это, конечно, не Вендел. Ду Кейрос снова был незаметен, ничем себя не проявил. Ему ещё предстоит долгий период адаптации.

Также очень расстраивает Кассьерра. В «Зените» он так и не прибавил и выглядит бледной копией себя в «Сочи». Моменты имеет, но не реализует. А страдает вся команда. «Зениту» нужен хороший забивной форвард», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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