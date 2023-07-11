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«ПСЖ» и «Тоттенхэм» ведут переговоры по Гарри Кейну

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» ведут переговоры по Гарри Кейну
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Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы клуб подписал нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщается в «твиттере» PSG COMMUNITY.

По данным источника, парижане готовы предложить форварду пятилетнее контрактное соглашение с зарплатой в € 16 млн за один сезон. Отмечается, что сам Кейн заинтересован в предложении Энрике, однако хочет подписать контракт на три года.

Переговоры между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» уже начались.

Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет «Бавария».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

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