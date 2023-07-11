Директор PRO заявил, что участие Месси и других звёзд не повлияет на судейство в МЛС

Старший директор Профессиональной судейской организации (PRO) Алан Келли заявил, что участие форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и других звёзд не повлияет на судейство в матчах лиги.

«MLS не вмешивается в процесс принятия решений, поручений или чего-то подобного. У нас действительно хорошие отношения с отделом соревнований, потому что нам приходится работать вместе каждый день. С этой точки зрения это очень удобно для сотрудничества, но не там, где это влияет на решения. Если бы когда-нибудь дошло до неправомерного вмешательства, это было бы немедленно искоренено. Никогда не было речи о том, что решения принимались исходят из того, кто играет на поле», — приводи слова Келли The Athletic.

Ранее обсуждалась идея, чтобы судьи обеспечивали защиту звёздным футболистам лиги.

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