Директор PRO заявил, что участие Месси и других звёзд не повлияет на судейство в МЛС

Старший директор Профессиональной судейской организации (PRO) Алан Келли заявил, что участие форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и других звёзд не повлияет на судейство в матчах лиги.
«MLS не вмешивается в процесс принятия решений, поручений или чего-то подобного. У нас действительно хорошие отношения с отделом соревнований, потому что нам приходится работать вместе каждый день. С этой точки зрения это очень удобно для сотрудничества, но не там, где это влияет на решения. Если бы когда-нибудь дошло до неправомерного вмешательства, это было бы немедленно искоренено. Никогда не было речи о том, что решения принимались исходят из того, кто играет на поле», — приводи слова Келли The Athletic.
Ранее обсуждалась идея, чтобы судьи обеспечивали защиту звёздным футболистам лиги.
Лионель Месси снялся в сериале
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