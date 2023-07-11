Владимир Москвичёв стал игроком «Торпедо»

23-летний полузащитник Владимир Москвичёв пополнил состав московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с футболистом рассчитан на три года.

«Владимир, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении автозаводского клуба.

Владимир Москвичёв является воспитанником московской школы «Сокол» и академии «Динамо». Он выступал за «Динамо-2» и нижнекамский «Нефтехимик». Полузащитник вызывался в юношескую и молодежную сборную России. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Москвичёв провёл за «Нефтехимик» 31 матч. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» начнёт новый сезон Первой лиги матчем с махачкалинским «Динамо» 15 июля.