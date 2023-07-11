Владимир Москвичёв стал игроком «Торпедо»
Поделиться
23-летний полузащитник Владимир Москвичёв пополнил состав московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Отмечается, что срок соглашения с футболистом рассчитан на три года.
«Владимир, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении автозаводского клуба.
Владимир Москвичёв является воспитанником московской школы «Сокол» и академии «Динамо». Он выступал за «Динамо-2» и нижнекамский «Нефтехимик». Полузащитник вызывался в юношескую и молодежную сборную России. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Москвичёв провёл за «Нефтехимик» 31 матч. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России.
«Торпедо» начнёт новый сезон Первой лиги матчем с махачкалинским «Динамо» 15 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2023
-
04:56
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:20
-
04:20
-
04:03
-
03:55
-
03:48
-
03:24
-
03:10
-
02:48
-
02:26
-
02:21
-
02:02
-
02:01
-
01:40
-
01:34
-
01:16
-
01:08
-
00:55
-
00:45
-
00:43
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:09
-
00:04
- 10 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:06
-
22:56
-
22:44
-
22:36
Партнерский контент