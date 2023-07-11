Полузащитник сборной Чехии Юрасек стал игроком «Бенфики»

Полузащитник сборной Чехии Давид Юрасек подписал контракт с португальской «Бенфикой». Об этом сообщил клуб в «Твиттере».

Отмечается, что срок соглашения рассчитан до 2028 года.

Предыдущим клубом Юрасека была пражская «Славия». В сезоне-2022/2023 он провёл 31 матч в Высшей лиге чемпионата Чехии, забил два мяча и оформил семь голевых передач. «Славия» финишировала на втором месте в турнирной таблице. Также на счету футболиста восемь игр в Лиге конференций. В составе «Славии» 22-летний полузащитник стал обладателем Кубка Чехии (2022/2023).

Давид Юрасек дебютировал за сборную Чехии 24 марта 2023 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Польши (3:1). Он отметился голевой передачей.