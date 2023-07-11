Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: игроков «Зенита» на турнире в Санкт-Петербурге поставили на место

Геннадий Орлов: игроков «Зенита» на турнире в Санкт-Петербурге поставили на место
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в международном товарищеском турнире Кубок PARI Премьер. По ходу турнира «Зенит» провёл три матча, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение.

«Одни игроки «Зенита» лучше готовы к старту сезона, другие – хуже. Этот турнир был проверкой индивидуальных возможностей футболистов и наигранных схем. И главное даже не Суперкубок, а чемпионат страны, это подчеркивает все время и Сергей Семак, что подготовка идет именно к этому турниру. Поэтому футболисты готовы по-разному. Хотя в индивидуальном соперничестве были не хуже и не лучше, во всяком случае ни в одном из матчей не было превосходства «Зенита».

Конечно, полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они ещё много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям типа рывка с места, закрытия мяча корпусом, прессинга, борьбы за мяч выигрывали у многих зенитовцев. Как говорится, поставили на место. И это очень полезно», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

15 июля «Зенит» предстоит сыграть с ЦСКА в Суперкубке России.

Материалы по теме
Кержаков — герой матча с «Фенербахче». Но перед Суперкубком за «Зенит» тревожно
Кержаков — герой матча с «Фенербахче». Но перед Суперкубком за «Зенит» тревожно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023