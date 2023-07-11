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Камоцци отреагировал на переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Камоцци отреагировал на переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Переход Медины из ЦСКА в «Спартак»? У футболистов нет привязанности к какому-то одному клубу. Все игроки профессионалы, в том числе и Хесус», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее сообщалось, что после прохождения медосмотра 10 июля Медина подпишет контракт со «Спартаком» до июня 2027 года. Красно-белые выплатят армейцам за игрока € 7 млн. В московской команде Медина будет выступать под 19-м номером.

Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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