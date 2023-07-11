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Корнеев рассказал, кто будет первым номером в нападении «Зенита» в следующем сезоне

Корнеев рассказал, кто будет первым номером в нападении «Зенита» в следующем сезоне
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о нападающих «Зенита».

«Первым номером в следующем сезоне в нападении будет Кассьерра, Сергеев будет как вторая опция. «Зениту» бы взять кого‑то в нападение, чтобы создать конкуренцию. Пока эти двое не справляются. Наверняка с ними работают индивидуально, но происходит ротация, они не могут найти баланс. Раньше Кассьерра клал с закрытыми глазами, сейчас мы видим двойные решения. Если бы попались пара хороших соперников на дистанции, то уже бы купили какого‑то нападающего. Пока такой необходимости нет, но я бы приобрёл форварда», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял первое место в чемпионате России. Отрыв от второй строчки составил 12 очков.

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