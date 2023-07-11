Денис Глушаков: тренироваться на песке намного сложнее

Полузащитник «Строгино» Денис Глушаков рассказал о различиях пляжного и большого футбола.
«Есть свободное время, я готовлюсь и тренируюсь. Почувствовать в новом соревновании — новый вызов для себя. Пока договорились на три матча, дальше видно будет. Может, у меня не пойдет.
Какая разница в тренировках? Намного сложнее, интенсивные тренировки. Они по 3–4 минуты играют и меняются. Совершенно другие связки работают, по‑другому мяч летит, песок, нога проваливается. Необычный вид спорта. Волнение есть, хочется себя проявить. Тренер сборной придет, сказал, что будет следить, команда будет готовиться к международному турниру. Он в шутку сказал проявлять себя.
«Строгино» — молодая команда, играют своими воспитанниками. Я точно получу серьёзную нагрузку, хочется ребят поддержать, чтобы они развивались и прогрессировали, чем смогу, тем помогу. Хотя они пока меня учат играть. Много интересного для себя узнал. Мяч легче, мягче и падать приятнее, чем на футбольном поле», – приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 11 июля 2023
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