Денис Глушаков: тренироваться на песке намного сложнее

Полузащитник «Строгино» Денис Глушаков рассказал о различиях пляжного и большого футбола.

«Есть свободное время, я готовлюсь и тренируюсь. Почувствовать в новом соревновании — новый вызов для себя. Пока договорились на три матча, дальше видно будет. Может, у меня не пойдет.

Какая разница в тренировках? Намного сложнее, интенсивные тренировки. Они по 3–4 минуты играют и меняются. Совершенно другие связки работают, по‑другому мяч летит, песок, нога проваливается. Необычный вид спорта. Волнение есть, хочется себя проявить. Тренер сборной придет, сказал, что будет следить, команда будет готовиться к международному турниру. Он в шутку сказал проявлять себя.

«Строгино» — молодая команда, играют своими воспитанниками. Я точно получу серьёзную нагрузку, хочется ребят поддержать, чтобы они развивались и прогрессировали, чем смогу, тем помогу. Хотя они пока меня учат играть. Много интересного для себя узнал. Мяч легче, мягче и падать приятнее, чем на футбольном поле», – приводит слова Глушакова «Матч ТВ».