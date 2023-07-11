Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить не стоит

Олег Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить не стоит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о перспективах клуба.

«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призёров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом. Что касается Кубка, то нужно ставить изначальную цель выйти в финал.

Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Пусть берут иностранца, в чём проблема? Сложно понять, почему так мало играл Лещук… Может, он засиделся за спиной Шунина. Также команде стоит подписать нового центрального защитника – проблемы на этой позиции были. Вполне можно подписать даже двоих центральных защитников.

Что касается атаки, то здесь все на довольно приличном уровне – Смолов, Тюкавин, Грулёв… Неплохой подбор игроков.

Хочется, чтобы «Динамо» провело хороший сезон. Хочется, чтобы и весь чемпионат был более интригующим. Надеюсь, что в грядущем сезоне РПЛ будет довольно интересно», – приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Динамо» выиграло у ЦСКА Братский кубок. Вышел даже Кураньи!
«Динамо» выиграло у ЦСКА Братский кубок. Вышел даже Кураньи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023