Олег Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить не стоит

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о перспективах клуба.

«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призёров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом. Что касается Кубка, то нужно ставить изначальную цель выйти в финал.

Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Пусть берут иностранца, в чём проблема? Сложно понять, почему так мало играл Лещук… Может, он засиделся за спиной Шунина. Также команде стоит подписать нового центрального защитника – проблемы на этой позиции были. Вполне можно подписать даже двоих центральных защитников.

Что касается атаки, то здесь все на довольно приличном уровне – Смолов, Тюкавин, Грулёв… Неплохой подбор игроков.

Хочется, чтобы «Динамо» провело хороший сезон. Хочется, чтобы и весь чемпионат был более интригующим. Надеюсь, что в грядущем сезоне РПЛ будет довольно интересно», – приводит слова Терёхина «РБ Спорт».