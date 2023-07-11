Олег Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить не стоит

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о перспективах клуба.
«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призёров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом. Что касается Кубка, то нужно ставить изначальную цель выйти в финал.
Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Пусть берут иностранца, в чём проблема? Сложно понять, почему так мало играл Лещук… Может, он засиделся за спиной Шунина. Также команде стоит подписать нового центрального защитника – проблемы на этой позиции были. Вполне можно подписать даже двоих центральных защитников.
Что касается атаки, то здесь все на довольно приличном уровне – Смолов, Тюкавин, Грулёв… Неплохой подбор игроков.
Хочется, чтобы «Динамо» провело хороший сезон. Хочется, чтобы и весь чемпионат был более интригующим. Надеюсь, что в грядущем сезоне РПЛ будет довольно интересно», – приводит слова Терёхина «РБ Спорт».
- 11 июля 2023
-
07:56
-
07:36
-
07:27
-
07:27
-
07:10
-
06:55
-
06:34
-
06:32
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:53
-
05:46
-
05:37
-
05:32
-
04:56
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:20
-
04:20
-
04:03
-
03:55
-
03:48
-
03:24
-
03:10
-
02:48
-
02:26
-
02:21
-
02:02
-
02:01
-
01:40
-
01:34
-
01:16
-
01:08