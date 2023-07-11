Валерий Непомнящий: в «Динамо» Бердыев идёт выполнять конкретную задачу

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«У Курбана Бердыева приятельские отношения с Гаджи Гаджиевым. Наверное, Бердыев всё просчитал, чтобы было интересно работать, если ставятся серьёзные задачи и создаются хорошие условия.

Не знаю, ставится ли в этом сезоне задача выхода в РПЛ или это работа на перспективу. Как и не знаю дела клуба с инфраструктурой. Я понимаю, что если Бердыев идёт на работу, то он идёт выполнять конкретную задачу, которая ставится. А насколько она долгосрочная или краткосрочная, я не знаю», – приводит слова Непомнящего Metaratings.

Бердыев находился без работы с апреля 2023 года, после того как покинул «Сочи».