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Валерий Непомнящий: в «Динамо» Бердыев идёт выполнять конкретную задачу

Валерий Непомнящий: в «Динамо» Бердыев идёт выполнять конкретную задачу
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«У Курбана Бердыева приятельские отношения с Гаджи Гаджиевым. Наверное, Бердыев всё просчитал, чтобы было интересно работать, если ставятся серьёзные задачи и создаются хорошие условия.

Не знаю, ставится ли в этом сезоне задача выхода в РПЛ или это работа на перспективу. Как и не знаю дела клуба с инфраструктурой. Я понимаю, что если Бердыев идёт на работу, то он идёт выполнять конкретную задачу, которая ставится. А насколько она долгосрочная или краткосрочная, я не знаю», – приводит слова Непомнящего Metaratings.

Бердыев находился без работы с апреля 2023 года, после того как покинул «Сочи».

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