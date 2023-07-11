Илья Геркус назвал два клуба РПЛ, которые могут прервать гегемонию «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о борьбе за чемпионство в грядущем сезоне.

«Я считаю, что сейчас есть основания, чтобы появились шансы прервать гегемонию «Зенита». Кто из клубов может? ЦСКА. «Локомотив»? В тех реалиях, в которых сейчас находится «Локомотив», бороться с Зенитом за чемпионство… Есть сомнения. Скорее, «Спартак». Почему нет?» — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам сезона «Зенит» занял первое место в чемпионате России. Отрыв от второй строчки составил 12 очков. ЦСКА стал серебряным призёром. В последнем туре первенства России он обыграл «Ростов», занявший четвертое место. «Спартак» упустил серебро в этом же туре.