Миранчук находится в Турине и надеется, что «Торино» договорится с «Аталантой»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает находится в Турине. Об этом сообщает итальянский журналист Орацио Аччомандо в своём «твиттере».

По информации источника, российский футболист надеется, что местный «Торино», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды, сможет договориться с «Аталантой» о его переходе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хотел бы вернуть Миранчука в команду, а туринский клуб возобновил переговоры с «Аталантой» о переходе российского полузащитника. Спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико заявил, что контактов с «Торино» нет.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 12 млн.