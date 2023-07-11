Миранчук находится в Турине и надеется, что «Торино» договорится с «Аталантой»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает находится в Турине. Об этом сообщает итальянский журналист Орацио Аччомандо в своём «твиттере».
По информации источника, российский футболист надеется, что местный «Торино», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды, сможет договориться с «Аталантой» о его переходе.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хотел бы вернуть Миранчука в команду, а туринский клуб возобновил переговоры с «Аталантой» о переходе российского полузащитника. Спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико заявил, что контактов с «Торино» нет.
Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 12 млн.
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