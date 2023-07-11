Ловчев — о переходе Медины в «Спартак»: у нас главный клуб в мировом футболе — ФК «Бабки»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал официальное подтверждение перехода парагвайского полузащитника Хесуса Медины в стан красно-белых из ЦСКА, отметив, что главным фактором трансфера стала финансовая составляющая.
«Для меня покупка Медины понятна тем, что это хороший игрок. Это уже подтверждённое в нашем чемпионате качество — футболиста взял ЦСКА, парагваец тут себя очень неплохо проявил, заслужил большую зарплату.
То, что переход из ЦСКА в «Спартак» и то, что это первый такой переход за последние 30 лет… Ну так и времена изменились, не было настолько явного давления финансового фактора, когда игроки закрывают глаза на эмблемы и статусы. У нас главный клуб в мировом футболе — не реалы, барсы или миланы, а ФК «Бабки». Это время такое, и это не только у нас — посмотрите, что происходит в Европе: сначала всех скупал Китай, теперь люди едут в Эмираты и Саудовскую Аравию. Уезжают они не от РПЛ, а от Лиги чемпионов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 11 июля 2023
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