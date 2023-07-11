Илья Геркус: шоу Слуцкого и Дзюбы? Не смотрю, мне не близок такой жанр

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о текущей медийной деятельности тренера Леонида Слуцкого и нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы.

«Выступление Дзюбы в интернет-шоу? Я вообще не слежу и не смотрю. Я слышал, что они со Слуцким делают какое-то шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр. Вряд ли это большие художественные произведения», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Специалист покинул клуб в ноябре 2022 года. С ним команда вылетела в Первую лигу. С тех пор Слуцкий не возвращался к тренерской деятельности и стал ведущим нескольких YouTube-проектов.