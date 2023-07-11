«Сошо» близок к банкротству — дефицит составляет € 8 млн

Французский футбольный клуб «Сошо» испытывает большие финансовые трудности и в скором времени может быть объявлен банкротом. Спасти «Сошо» от банкротства и подтвердить его право на участие в Насьональ 1 может покупатель, готовый вложить в клуб € 8 млн в течение 10 дней, сообщает France Bleu.
По данным источника, апелляция клуба из Монбельяра на решение о понижении команды до класса лиги Насьональ 1 (третьего по рангу дивизиона) в DNCG (комиссия по лицензированию) будет отклонена. Комиссия должна огласить вердикт сегодня, 11 июля.
Сообщается, что «Сошо» также будет иметь проблемы с представлением приемлемого бюджета для уровня Насьональ 1 — на это у монбельярцев будет несколько дней. В противном случае клуб будет объявлен банкротом и отправлен в любительскую лигу Франции Насьональ 3.
Владеющая акциями клуба китайская компания Nenking не будет выплачивать дефицит в бюджет клуба. Столкнувшаяся с финансовыми трудностями на китайском рынке недвижимости корпорация больше не в состоянии вернуть «Сошо» потерянные средства.
В Лиге 2 сезона-2022/2023 команда из Монбельяра заняла девятое место.
- 11 июля 2023
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