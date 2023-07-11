Клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги

Армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Ситуация вокруг Эдуарда Сперцяна всё та же. Насколько я знаю, клубы, которые действительно заинтересованы в нём, не готовы платить за него требуемые деньги. Со временем всё может измениться», — написал Хачатрян в своём «твиттере».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса», ряда итальянских клубов и английского «Манчестер Сити».

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он сыграл за родную команду 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.