Клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги
Поделиться
Армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.
«Ситуация вокруг Эдуарда Сперцяна всё та же. Насколько я знаю, клубы, которые действительно заинтересованы в нём, не готовы платить за него требуемые деньги. Со временем всё может измениться», — написал Хачатрян в своём «твиттере».
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса», ряда итальянских клубов и английского «Манчестер Сити».
23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он сыграл за родную команду 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2023
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:06
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:56
-
07:36
-
07:27
-
07:27
-
07:10
-
06:55
-
06:34
-
06:32
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:53
-
05:46
-
05:37
-
05:32
-
04:56
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:20
-
04:20
Партнерский контент