Илья Геркус: реформа формата РПЛ — напрасная трата времени

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о смене формата Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, реформа формата РПЛ — напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат — понятный и привычный. Если изменить формат, то можно больше потерять, чем приобрести. Работать нужно над посещаемостью и маркетингом, но вряд ли над формулой проведения», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас первенство РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с участием 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в Первую лигу. Если клуб занимает 13-е или 14-е место, то он играет стыковые матчи с командой Первой лиги.

Пять лет подряд чемпионом России становится санкт-петербургский «Зенит».