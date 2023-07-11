Илья Геркус: реформа формата РПЛ — напрасная трата времени

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о смене формата Российской Премьер-Лиги.
«Мне кажется, реформа формата РПЛ — напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат — понятный и привычный. Если изменить формат, то можно больше потерять, чем приобрести. Работать нужно над посещаемостью и маркетингом, но вряд ли над формулой проведения», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сейчас первенство РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с участием 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в Первую лигу. Если клуб занимает 13-е или 14-е место, то он играет стыковые матчи с командой Первой лиги.
Пять лет подряд чемпионом России становится санкт-петербургский «Зенит».
- 11 июля 2023
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