В «Динамо» заявили, что не рассматривали Слуцкого как претендента на пост главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что кандидатура бывшего наставника ЦСКА и казанского «Рубина» Леонида Слуцкого не рассматривалась в качестве нового главного тренера бело-голубых.

«Правда ли, что в списке рассматриваемых кандидатов на пост тренера был Леонид Слуцкий? Нет, неправда. В нашем шорт-листе и даже лонг-листе Леонида Викторовича не было», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» объявило об увольнении предыдущего главного тренера Славиши Йокановича весной. Летом на его место был назначен бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка. По информации СМИ, одним из кандидатов на вакансию «Динамо» был Слуцкий.

Слуцкий находится в статусе безработного после ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года.