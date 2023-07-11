Геркус — о гендиректоре «Спартака»: Малышев — мой друг. Стратегически видящий человек

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о назначении Олега Малышева на должность генерального директора «Спартака».

«Насколько мне известно, Малышев уже какое-то время был в «Спартаке» до назначения на пост генерального директора. Олег — мой друг. И я желаю ему всяческих успехов. Он системный, доскональный и стратегически видящий человек», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 20 июня московский «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, ранее занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка.