УЕФА и ФИФА помешали «Газпрому» стать спонсором «Бешикташа», подписавшегося с Emirates

Переговоры российской компании «Газпром» с турецким футбольным клубом «Бешикташ» были прекращены из-за возможных юридических препятствий со стороны УЕФА и ФИФА. Об этом сообщает Aksam.

По информации источника, «Бешикташ» закрыл сделку по новому спонсору клуба, которым станет авиакомпания Emirates из ОАЭ. За название стадиона турецкая команда получит в общей сложности более € 27 млн за три года. Также «Бешикташ» получит € 5 млн за лого спонсора на форме команды.

В ближайшее время руководство «Бешикташа» встретится с представителями нынешнего спонсора, после чего объявит о заключении нового партнёрства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Фенербахче» может побороться с «Бешикташем» за спонсорский контракт с «Газпромом».