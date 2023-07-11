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Илья Геркус: если «Зенит» заберёт Тюкавина, Пиняева и Чалова — хорошо будет, что ли?

Илья Геркус: если «Зенит» заберёт Тюкавина, Пиняева и Чалова — хорошо будет, что ли?
Илья Геркус
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке.

««Зенит» подписывает очередных бразильцев? С этой точки зрения «Зенит» не несёт ничего плохого. Будет ли лучше, если «Зенита» в таком виде не станет? Или если «Зениту» скажут: «Покупайте меньше бразильцев»?

Что касается плана Б от «Зенита», он заключался, как сообщалось, в том, чтобы скупить многих талантливых российских игроков. Если они у других клубов заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова — хорошо будет, что ли?» — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял первое место в чемпионате России. Отрыв от второй строчки составил 12 очков.

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