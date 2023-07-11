Кейн может получать почти полмиллиона евро в неделю, если останется в «Тоттенхэме»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может рассчитывать на хорошие условия личного контракта со «шпорами», если останется в клубе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Кейн сможет зарабатывать £ 400 тыс. (€ 468 тыс.) в неделю. Действующий контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца следующего сезона. Отмечается, что финансовая составляющая — не главный фактор в принятии Кейном решения о своём будущем в клубе. Футболист хочет получить гарантии того, что «Тоттенхэм» сможет добиваться серьёзных успехов. Кейну предстоит встретиться с новым главным тренером команды Анже Постекоглу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений «Баварии» о переходе Кейна.

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