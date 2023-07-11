Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке «Спартака» к новому сезону
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«Тренировочный процесс проходит как обычно. Мы предложили три разные тренировочные недели. Первая была достаточно интенсивная: с двумя тренировками в день, с товарищескими матчами и большим объёмом работы. Сейчас подошли ко второй неделе, где интенсивность снижается — больше тактики и меньше физики», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России и вылетел из Кубка страны, проиграв тольяттинскому «Акрону» из Первой лиги в Пути регионов. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые сыграют в Москве с «Оренбургом» 23 июля.
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