Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке «Спартака» к новому сезону

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Тренировочный процесс проходит как обычно. Мы предложили три разные тренировочные недели. Первая была достаточно интенсивная: с двумя тренировками в день, с товарищескими матчами и большим объёмом работы. Сейчас подошли ко второй неделе, где интенсивность снижается — больше тактики и меньше физики», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России и вылетел из Кубка страны, проиграв тольяттинскому «Акрону» из Первой лиги в Пути регионов. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые сыграют в Москве с «Оренбургом» 23 июля.