Гильермо Абаскаль высказался о смене руководства в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об изменениях в руководстве красно-белых.

«Я чувствую себя отлично. У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством — это очень важно. Есть общее глобальное видение ситуации, куда мы должны двигаться и как мы должны развиваться. Мне как тренеру приятно, что всё происходит таким образом. Я благодарен за поддержку, которую мне оказывают», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 20 июня было объявлено о назначении Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака» вместо Евгения Мележикова. Пост спортивного директора клуба с сентября 2022 года занимает британец Пол Эшуорт.