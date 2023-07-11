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Гильермо Абаскаль высказался о смене руководства в «Спартаке»

Гильермо Абаскаль высказался о смене руководства в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об изменениях в руководстве красно-белых.

«Я чувствую себя отлично. У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством — это очень важно. Есть общее глобальное видение ситуации, куда мы должны двигаться и как мы должны развиваться. Мне как тренеру приятно, что всё происходит таким образом. Я благодарен за поддержку, которую мне оказывают», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 20 июня было объявлено о назначении Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака» вместо Евгения Мележикова. Пост спортивного директора клуба с сентября 2022 года занимает британец Пол Эшуорт.

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