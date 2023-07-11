Роман Зобнин: если Медина пришёл помогать «Спартаку» и мы станем сильнее, то я только за
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о переходе в команду хавбека Хесуса Медины, который ранее играл в РПЛ за ЦСКА.
«Если Медина пришёл помогать «Спартаку» и мы станем сильнее, то я только за. Вчера его поприветствовали, все позитивно настроены. Если он будет отдавать, забивать и помогать команде, конечно, я только за.
Понятно, что дерби всегда напряжённые, очень много эмоций. Но после 90-й минуты матч заканчивается, всё спокойнее становится. Даже не думал о том, как Медина вёл себя в дерби», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА. За армейцев парагваец сыграл 45 матчей, забил в них 12 голов и сделал 10 голевых пасов.
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