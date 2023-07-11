Зобнин поделился впечатлениями от знакомства с новым гендиректором «Спартака» Малышевым
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о знакомстве с новым генеральным директором красно-белых Олегом Малышевым.
«Удалось познакомиться с Малышевым, как только заехали в Тарасовку. Хорошее впечатление. Были знакомы и до этого, всегда его видели, он всегда близко к команде — всегда был рядом.
Не обращаю внимания на частую смену руководства. Люди выполняют свою работу — это не моё дело. Обращаешь внимание на то, что на поле происходит. Думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
О назначении Малышева на пост генерального директора красно-белых было объявлено 20 июня. На этой должности он сменил Евгения Мележикова, покинувшего клуб по соглашению сторон.
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