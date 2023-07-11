Гильермо Абаскаль объяснил переход Бонгонда в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартак» Гильермо Абаскаль объяснил, зачем красно-белые приобрели вингера испанского «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Чем «Спартак» заинтересовал Бонгонда? Это вертикальный игрок. Есть вингеры, которые играют ближе к линии. А есть вингеры, которые играют на фланге и после дриблинга делают передачу или подачу — такой игрок у нас уже есть. На мой взгляд, очень серьёзно добавил в весенней части сезона Зиньковский. Это футболист, который может сыграть и справа, и слева. У него главное качество — это точность в подачах.

У нас есть и другой тип вингера, который уже много времени занимает эту позицию, — это Промес. Он смещается в центр, чтобы завершать действия в штрафной.

В этом отношении Бонгонда ближе к Квинси, нежели к Зиньковскому. Мы говорим о вертикальном диагональном движении в сторону штрафной, чтобы либо нанести удар, либо обострить дальше.

Антон в прошлом сезоне подарил нам голы из-за пределов штрафной. И вот в этом компоненте мы рассчитываем на Тео и Хесуса, потому что у них хороший удар с 16–20 метров. Мы добавим универсализма. Зачастую в прошлом сезоне мы хорошо заходили в штрафную, но сейчас мы хотим где-то избегать лишних передач: добавить больше конкретики, как и быстрее наносить удар», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.