Роман Зобнин: в «Спартаке» ничего не поменялось после ухода Федуна. Я не вижу разницы
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в клубе ничего не изменилось после ухода бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.
«А какая разница с уходом Федуна? Я не вижу разницы. После ухода ничего не поменялось. Мы как тренировались в Тарасовке, сборы здесь проводили, так и сейчас.
Главное, чтобы в команде всё было спокойно: не дёргали главного тренера и футболистов, чтобы было меньше стресса. Для команды это важнее, чем перестановки», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Федун покинул «Спартак» летом 2022 года. При его правлении красно-белые лишь один раз выиграли золото чемпионата России. Сейчас «Спартаком» управляет российская компания «Лукойл».
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