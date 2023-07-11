Роман Зобнин: в «Спартаке» ничего не поменялось после ухода Федуна. Я не вижу разницы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в клубе ничего не изменилось после ухода бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«А какая разница с уходом Федуна? Я не вижу разницы. После ухода ничего не поменялось. Мы как тренировались в Тарасовке, сборы здесь проводили, так и сейчас.

Главное, чтобы в команде всё было спокойно: не дёргали главного тренера и футболистов, чтобы было меньше стресса. Для команды это важнее, чем перестановки», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Федун покинул «Спартак» летом 2022 года. При его правлении красно-белые лишь один раз выиграли золото чемпионата России. Сейчас «Спартаком» управляет российская компания «Лукойл».