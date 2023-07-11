Роман Зобнин: в плане создания моментов «Спартак» ничем не уступает «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о качестве игры красно-белых.

«Есть понимание, как «Спартак» может прибавить. Надо поправить реализацию, добавить в качестве завершения атаки. В плане создания моментов мы ничем не уступаем «Зениту» и другим российским топ-клубам», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице. «Зенит», ставший чемпионом, набрал 70 очков.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» дома встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля и начнётся в 17:30 мск.

Сезон-2023/2024 в РПЛ начнётся 21 июля со встречи московского «Динамо» и «Краснодара».