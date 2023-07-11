Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Зобнин: уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад

Игрок «Спартака» Зобнин: уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможности перехода в европейский клуб.

«Уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад.

Когда было последнее предложение из Европы? Разговоры всегда были, что уж об этом говорить. Что имеем, то имеем», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также победителем Суперкубка России-2017 и Кубка страны в сезоне-2021/2022. Контракт 29-летнего хавбека со «Спартаком» действует до лета 2024 года.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» дома встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнётся в 17:30 мск.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Зобнин: я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023