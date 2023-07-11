Игрок «Спартака» Зобнин: уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможности перехода в европейский клуб.
«Уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад.
Когда было последнее предложение из Европы? Разговоры всегда были, что уж об этом говорить. Что имеем, то имеем», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также победителем Суперкубка России-2017 и Кубка страны в сезоне-2021/2022. Контракт 29-летнего хавбека со «Спартаком» действует до лета 2024 года.
В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» дома встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнётся в 17:30 мск.
- 11 июля 2023
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