Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Геркус объяснил высокие зарплаты в российском футболе

Илья Геркус объяснил высокие зарплаты в российском футболе
Илья Геркус
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему считает зарплаты футболистов нормальными.

«Много критикуют зарплаты в российском футболе? Вы помните времена, когда было по-другому? Сейчас разве другие времена? Тем не менее наш рынок открыт: и на вход, и на выход. Вы не можете платить зарплаты, какие вам хочется, будучи на открытом рынке. Так не получится. Всех легионеров смоет за борт РПЛ. Сколько минут в России продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесёт! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ создания условий для легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Дико пока переплачивают только в Саудовской Аравии», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Илья Геркус — о Личке в «Динамо»: клубу стоило серьёзнее отнестись к поиску тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023