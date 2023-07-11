Илья Геркус объяснил высокие зарплаты в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему считает зарплаты футболистов нормальными.

«Много критикуют зарплаты в российском футболе? Вы помните времена, когда было по-другому? Сейчас разве другие времена? Тем не менее наш рынок открыт: и на вход, и на выход. Вы не можете платить зарплаты, какие вам хочется, будучи на открытом рынке. Так не получится. Всех легионеров смоет за борт РПЛ. Сколько минут в России продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесёт! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ создания условий для легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Дико пока переплачивают только в Саудовской Аравии», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.