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Роман Зобнин ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Роман Зобнин ответил на вопрос о возвращении в сборную России
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможности возвращения в состав сборной России, признавшись, что всё зависит от ситуации в стране и собственного здоровья футболиста.

«По поводу сборной ничего пока не знаю. Карпин говорил, что я просил его меня не вызывать? Не могу ничего сказать. Посмотрим, сыграю ли я ещё за сборную России. Всё зависит от ситуации в стране и моего здоровья — у меня были тяжёлые травмы. Они дают о себе знать», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине.

В июне РФС отменил сбор национальной команды. В следующий раз сборная России соберётся в сентябре.

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