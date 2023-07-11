Роман Зобнин ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможности возвращения в состав сборной России, признавшись, что всё зависит от ситуации в стране и собственного здоровья футболиста.
«По поводу сборной ничего пока не знаю. Карпин говорил, что я просил его меня не вызывать? Не могу ничего сказать. Посмотрим, сыграю ли я ещё за сборную России. Всё зависит от ситуации в стране и моего здоровья — у меня были тяжёлые травмы. Они дают о себе знать», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине.
В июне РФС отменил сбор национальной команды. В следующий раз сборная России соберётся в сентябре.
- 11 июля 2023
-
11:23
-
11:23
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:10