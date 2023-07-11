«Фенербахче» усилил меры безопасности на фоне напряжения отношений России и Турции

«Фенербахче» принял решение по усилению мер безопасности на фоне напряжения отношений России и Турции. Об этом сообщает издание Fotospor.
По информации источника, сложившаяся политическая ситуация оказывает серьёзное давление на футболистов «Фенербахче», которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге, принимая участие в международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». По этой причине турецкий клуб принял решение усилить меры безопасности.
«Фенербахче» уже сыграл с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:0, 3:4 пен.). Турецкой команде ещё предстоит сыграть в России с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Црвеной Звездой».
Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Фенербахче» ищет возможность заключить спонсорское соглашение с российской компанией «Газпром».
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